Крым — самый медленный в Украине

Навести порядок в окружных комиссиях Крыма и обеспечить законность в ходе подсчета голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины требует от прокуратуры автономии председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО.

В автономии, говорится в сообщении пресс-секретаря спикера Аллы ГОРЕВОЙ, самый низкий показатель обработки протоколов наблюдается в территориальном избирательном округе №9 (включает Раздольненский, Черноморский, Красноперекопский и Первомайский районы, города Красноперекопск и Армянск). Кроме того, медленно работают с документами в округах №10 (Симферопольский и Бахчисарайский районы) и №1 (два из трех районов Симферополя).

«Представителями окружных комиссий от кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО фактически блокируется работа комиссий в этих регионах - затягивается процесс принятия протоколов, что не дает возможности оперативной отправки информации в Центризбирком Украины. Таким образом, БЮТ пытается любой ценой исказить волеизъявление крымчан, проголосовавших в этих регионах», - подчеркивает пресс-служба ГРИЦЕНКО.

7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост борются руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, которые в первом туре - 17 января - получили наибольшее количество голосов избирателей: 35,32% и 25,05% соответственно. В крымской автономии десять округов, созданы 1237 избирательных участков.

Партия регионов призывает президента Виктора ЮЩЕНКО, генпрокуратуру и спецслужбу навести порядок в Крыму, где, как считают сторонники ЯНУКОВИЧА, «под руководством» начальника крымского штаба ТИМОШЕНКО Андрея СЕНЧЕНКО ряд окружкомов, не принимают протоколы участковых комиссий.

Представители ТИМОШЕНКО в теризбиркомах Крыма законно требуют провести пересчет голосов на ряде участков региона, а не пытаются искусственно затянуть подведение результатов волеизъявления, заявляет СЕНЧЕНКО.

«Мы не тянем резину. Мы им ("регионалам") не дали сделать блиц, но наше «не дали» основано на законных требованиях», - говорит он.

Крымский штаб ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы окружкомы «работали как положено». «В строгом соответствии со статьями закона о выборах оглашались результаты на участке. Проверялась целостность каждого пакета», - заявляет СЕНЧЕНКО.

Если участковая комиссия принесла порванный пакет, отметил соратник ТИМОШЕНКО, то «закон четко прописывает, что в этом случае безо всяких дебатов назначается пересчет голосов». «А нам говорят: «нет», - возмущается представитель БЮТ.

Как работают на выборах украинские регионы смотрите на сайте Центризбиркома