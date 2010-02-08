Крым возбудил шесть дел о выборах

Прокуроры возбудили шесть уголовных дел по фактам нарушений в Крыму избирательного законодательства во время проведения второго тура выборов президента Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, прокуратура Железнодорожного района Симферополя отреагировала на обнаружение на одном из участков округа №1 авторучки с исчезающими чернилами, а при подсчете голосов - более 150 чистых бюллетеней.

Прокуратура Керчи возбудила дело из-за похищения 44 бюллетеней с участка.

Джанкойская межрайонная прокуратура, прокуратуры Раздольненского района, Симферополя и Киевского района Симферополя увидели в действиях членов избиркомов округов №3, 9, 10 и 2 препятствование работе комиссий.

Организовано досудебное следствие.

Всего в крымской автономии 10 округов.