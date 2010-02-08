Спикер Крыма предлагает прокурору заняться окружкомами

Навести порядок в окружных комиссиях Крыма и обеспечить законность в ходе подсчета голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины требует от прокуратуры автономии председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО.

В автономии, говорится в сообщении пресс-секретаря крымского спикера Аллы ГОРЕВОЙ, самый низкий показатель обработки протоколов наблюдается на территориальном избирательном округе №9 (включает Раздольненский, Черноморский, Красноперекопский и Первомайский районы, города Красноперекопск и Армянск). Кроме того, медленно работают с документами в округах №10 (Симферопольский и Бахчисарайский районы) и 1 (два из трех районов Симферополя).

«Представителями окружных комиссий от кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО фактически блокируется работа комиссий в этих регионах - затягивается процесс принятия протоколов, что не дает возможности оперативной отправки информации в Центризбирком Украины. Таким образом, БЮТ пытается любой ценой исказить волеизъявление крымчан, проголосовавших в этих регионах», - сказано в сообщении.

ГОРЕВА заявила, что от членов комиссий трех округов поступают жалобы «индивидуального и коллективного характера с просьбой навести порядок».

В этой связи ГРИЦЕНКО обратился к прокурору автономии Владимиру БОЙКО с требованием отреагировать на факты нарушения «отдельными окружными комиссиями закона о выборах президента Украины и обеспечить законность в ходе подсчета голосов».

ГРИЦЕНКО является членом Партии регионов, чей лидер Виктор ЯНУКОВИЧ - кандидат в президенты Украины, как и глава БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Всего в крымской автономии 10 округов.

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