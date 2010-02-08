Януковичи довольны Крымом (таблица результатов)

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА доволен результатами голосования в автономии во втором туре выборов главы государства.

«Выборами в Крыму, в целом, мы удовлетворены. Мы считаем, что получили здесь реальную оценку действий двух политических лидеров, которые выдвигались на пост президента», - сказал руководитель штаба Анатолий МОГИЛЕВ на пресс-конференции в Симферополе.

По его данным, у «регионалов» есть результаты со всех 1237 крымских участков: во втором туре голосовал 1 млн. 49 тыс. 655 человек. За ЯНУКОВИЧА - 78,25% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 17,31%. Против всех - 33962 человека. 12548 бюллетеней признаны недействительными.

По словам МОГИЛЕВА, во втором туре в автономии были «мелкие нарушения», которые «не повлияли на итоги выборов». «Выборы в Крыму - легитимные», - заявил руководитель крымского штаба ЯНУКОВИЧА.

В Крыму 10 округов, 1237 избирательных участков.