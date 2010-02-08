БЮТ не тянет резину в Крыму - штаб

Представители кандидата на пост президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО в избиркомах Крыма законно требуют провести пересчет голосов на ряде участков региона, а не пытаются искусственно затянуть подведение результатов волеизъявления, заявляет руководитель республиканского штаба Андрей СЕНЧЕНКО.

«Мы не тянем резину. Мы им ("регионалам") не дали сделать блиц, но наше «не дали» основано на законных требованиях», - сказал СЕНЧЕНКО на пресс-конференции в Симферополе.

Партия регионов призвала президента, генеральную прокуратуру и спецслужбу навести порядок в Крыму, где, как считают сторонники Виктора ЯНУКОВИЧА, «под руководством» СЕНЧЕНКО «блокируется работа окружных комиссий». Член Центризбиркома Михаил ОХЕНДОВСКИЙ заявляет, что представители одного из кандидатов на пост президента искусственно затягивают в Крыму ввод электронных протоколов в базу данных ЦИК.

Крымский штаб ТИМОШЕНКО настаивает на том, чтобы окружкомы «работали как положено». «В строгом соответствии со статьями закона о выборах оглашались результаты на участке. Проверялась целостность каждого пакета», - сказал СЕНЧЕНКО.

Если участковая комиссия принесла порванный пакет, отметил он, то «закон четко прописывает, что в этом случае безо всяких дебатов назначается пересчет голосов». «А нам говорят: «нет», - возмутился представитель БЮТ.

Руководитель крымского штаба ТИМОШЕНКО заявляет о нарушениях в ряде округов Крыма, выделяя при этом десятый и второй.

Как утверждает СЕНЧЕНКО, члены комиссии десятого окружкома - представители ЯНУКОВИЧА, - «принимая всю документацию не в режиме заседания, ничего не голосуя, ничего не обсуждая», сразу «заносит» ее на сайт ЦИК.

Также руководитель крымского штаба указал на «черные технологии» во время голосования на дому, «карусели», подкуп избирателей и другие нарушения в Крыму.