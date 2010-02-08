Умерла актриса Анна Самохина - СМИ

Российская актриса Анна Самохина скончалась в ночь на понедельник на 48-м году жизни, сообщает ”Комсомольская правда”.

По сведениям издания, у актрисы был рак желудка.

Самохина снялась во многих фильмах, в частности: ”Узник замка Иф”, ”Воры в законе”, ”Дон Сезар де Базан”, ”Царская охота”, ”Китайский сервиз”.

Она также снималась в сериалах (”Улицы разбитых фонарей”, ”Черный ворон”, ”Бандитский Петербург" и других).