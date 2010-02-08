4 человека задохнулись в Крыму

Четыре человека, по предварительным данным, отравились угарным газом в двух регионах Крыма.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, в Красногвардейском районе в результате несчастного случая погибли двое мужчин, в Симферопольском - мужчина и женщина.

Тела двух мужчин нашли в частном доме 7 февраля. Следов горения в комнате не было. Накануне вечером они топили печь. «Щиток печи, который выходит в комнату, где находились люди, не оштукатурен, имеет сквозные трещины. Это привело к проникновению в помещение продуктов горения», - отметили спасатели.

Тела мужчины и женщины нашли 7 февраля в гараже. Они находились в машине. «Предварительная причина смерти - отравление угарным газом», - заявили в крымском управлении МЧС.