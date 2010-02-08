Авария забрала жизни двух человек
10:01, 08 февраля 2010Крым
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Легковушка влетела в эстакаду
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бетонной эстакадой в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла сегодня ночью на 23-м километре трассы Армянск - Симферополь.
Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением.
Прибывшие на место ДТП спасатели помогли выбраться из машины трем пострадавшим и достали тела двух погибших.
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