Авария забрала жизни двух человек

10:01, 08 февраля 2010
Крым
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Легковушка влетела в эстакаду

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с бетонной эстакадой в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла сегодня ночью на 23-м километре трассы Армянск - Симферополь.

Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением.

Прибывшие на место ДТП спасатели помогли выбраться из машины трем пострадавшим и достали тела двух погибших.

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