Выборы: Севастополь отстрелялся

Виктор ЯНУКОВИЧ победил в Севастополе на выборах президента Украины. Такие выводы можно сделать по предварительным результатам обработки 100% протоколов двух округов города.

В округе №224 за ЯНУКОВИЧА проголосовали 84,45% избирателей (в абсолютных цифрах - это 80604 человек), за Юлию ТИМОШЕНКО - 10,41% (9943). Не поддержали ни одного кандидата - 4,25%.

Всего голосовали 95438 человек.

В округе №225 ЯНУКОВИЧА поддержали 84,26% избирателей (97597 человек), ТИМОШЕНКО - 10,35% (11997). Не поддержали ни одного - 4,43%.

Всего голосовали 115820 человек.