Депутат угрожал желающим аннулировать выборы?

Избранный от блока «За Януковича!» депутат Верховной Рады Крыма запугивает членов комиссии в Симферополе, которые пытаются признать недействительными результаты выборов президента Украины на участке №57, утверждает крымский штаб кандидата Юлии ТИМОШЕНКО.

В заявлении называются фамилия и имя депутата, но агентство их не указывает, поскольку в два часа ночи комментарием парламентария не располагает.

«В связи с многочисленными нарушениями избирательная комиссия пытается признать выборы на этом участке (№57) недействительными. Во время рассмотрения данного вопроса на заседание комиссии прибыл депутат Верховной Рады Крыма. Гражданин <…> угрожал и запугивал членов комиссии, чтобы те не поддерживали решение. Крымский штаб ТИМОШЕНКО сообщил об инциденте в правоохранительные органы», - сказано в заявлении.

Участок относится к округу №2, который отвечает за выборы в одном из трех районов Симферополя.

Всего в крымской автономии - десять округов.