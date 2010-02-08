Еxit polls Интера. Разрыв 4,62% и 5,1%

За Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины отдали голоса 49,52% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 44,9%, это окончательные результаты экзит-полла, организованного телеканалом «Интер» и проведенного компаниями «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина».

Не поддержали ни одного из кандидатов 5,58% избирателей.

Сотрудники «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина» опросили 15 тысяч избирателей на 300 участках. Погрешность составляет 0,8%.

За ЯНУКОВИЧА проголосовали 49,6% избирателей, за ТИМОШЕНКО – 44,5%, не поддержали ни одного из кандидатов 5,9%, таковы окончательные результаты экзит-полла, организованного телеканалом «Интер» и проведенного исследовательской компанией SOCIS.

Опрошены 20 тысяч избирателей на 602 участках. Погрешность составляет 0,7%.