БЮТ и регионалы грызутся в Крыму

Представители Партии регионов препятствуют нормальной работе теризбиркома десятого округа в Крыму, утверждает крымский штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Сторонники лидера БЮТ тормозят прием протоколов участковых комиссий в округе №3, заявляет со своей стороны республиканский штаб кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Сейчас на заседании идут тотальные нарушения. Работает половина комиссии, хотя присутствует весь состав. При этом не ведется протокол заседания, комиссия принимает выборные документы без голосования, что является нарушениям закона», - описывает ситуацию в окружкоме №10 штаб ТИМОШЕНКО.

БЮТ готовит жалобу в Центризбирком.

«Комиссия (округа №3) работает крайне неэффективно, поскольку представители БЮТ и председатель всеми способами откровенно затягивают процесс принятия протоколов от участковых комиссий», - заявляет штаб ЯНУКОВИЧА.

По данным «регионалов», к полуночи третий окружком успел пообщаться с представителями четырех участковых комиссий, при этом протоколы принял лишь у двух.

«С первого раза протоколы не удалось сдать никому - под формальными предлогами людей отправляли обратно на участки переделывать протоколы. И только после доработки документы приняли у двух участков. Если окружная комиссия и дальше будут принимать по два протокола за четыре часа, то последний участок сдаст их лишь через 14 дней», - заявили сторонники ЯНУКОВИЧА.

Округ №10 включает в себя Симферопольский и Бахчисарайский районы. Созданы 156 участков.

Округ №3 - Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы. Созданы 172 участка.

Всего в крымской автономии - 10 округов, созданы 1237 избирательных участков.