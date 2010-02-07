Национальный еxit poll сократил разницу до 2,8%
23:26, 07 февраля 2010Крым
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Тимошенко немного "подросла"
За кандидата на пост президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов проголосовали 48,5% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,7%, об этом свидетельствуют уточненные результаты национального еxit poll, передает УНИАН.
Не поддержали ни одного кандидата 5,6% избирателей.
Такие результаты получены после закрытия избирательных участков, то есть - после 20.00, отметил на пресс-конференции в Киеве координатор проведения экзит-полла Илько КУЧЕРИВ.
Опрос проводили фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова.
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