Национальный еxit poll сократил разницу до 2,8%

За кандидата на пост президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов проголосовали 48,5% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 45,7%, об этом свидетельствуют уточненные результаты национального еxit poll, передает УНИАН.

Не поддержали ни одного кандидата 5,6% избирателей.

Такие результаты получены после закрытия избирательных участков, то есть - после 20.00, отметил на пресс-конференции в Киеве координатор проведения экзит-полла Илько КУЧЕРИВ.

Опрос проводили фонд «Демократические инициативы», Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова.