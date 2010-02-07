БЮТ нашел 10 липовых заявлений

Крымский штаб кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявляет об обнаружении десяти фальшивых заявлений о голосовании на дому в избирательном участке №15 десятого территориального округа.

«Мы обнаружили десять заявлений, которые были написаны одной рукой. Более того, подписи в журнале отличаются от подписей этих же граждан под заявлением. Мы будет требовать, чтобы окружная комиссия приняла решение признать выборы на этом участке недействительными», - говорится в сообщении пресс-службы крымского штаба ТИМОШЕНКО.

По данным бютовцев, всего на участке №15 проголосовали 639 человек.

Десятый округ включает в себя участки в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Всего в крымской автономии 10 округов, созданы 1237 избирательных участков.