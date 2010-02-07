Янукович выиграл 4% - еxit poll ICTV
23:20, 07 февраля 2010Крым
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Данные немного изменились
Кандидат Виктор ЯНУКОВИЧ на выборах президента Украины получил 49,3% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 45,3%, таковы окончательные результаты еxit poll, организованного телеканалом ICTV и проведенного компанией GFK NOP.
Не поддержали ни одного кандидата - 5,4%.
Опрошены более 21,6 тысяч респондентов на 300 избирательных участках Украины (3 интервью на участке).
К работе привлекали 900 интервьюеров на местах и 40 - в кол-центре.
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