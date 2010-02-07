Янукович выиграл 4% - еxit poll ICTV

Кандидат Виктор ЯНУКОВИЧ на выборах президента Украины получил 49,3% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 45,3%, таковы окончательные результаты еxit poll, организованного телеканалом ICTV и проведенного компанией GFK NOP.

Не поддержали ни одного кандидата - 5,4%.

Опрошены более 21,6 тысяч респондентов на 300 избирательных участках Украины (3 интервью на участке).

К работе привлекали 900 интервьюеров на местах и 40 - в кол-центре.