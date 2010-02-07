Самые пассивные избиратели в Крыму живут на южном берегу
В автономии проголосовали 67,1%, в Севастополе - 67,48%...
В крымской автономии во втором туре выборов президента Украины проголосовали 67,1% избирателей, в Севастополе - 67,48%, такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.
Самая высокая явка в автономии зафиксирована в Центральном и Железнодорожном районах Симферополя, которые относятся к первому округу (69,24%), самая низкая на южном берегу в седьмом округе (63,42%).
Явка по округам автономии:
Первый округ (Центральный и Железнодорожный районы Симферополя) - 69,24%
Второй округ (Киевский район Симферополя) - 67,83%
Третий округ (Джанкой, Джанкойский и Красногвардейский районы) - 66,36%
Четвертый округ (Евпатория, Саки, Сакский район) - 64,95%
Пятый округ (Керчь, Ленинский район) - 69,06%
Шестой округ (Феодосия, Судак, Кировский район) - 67,59%
Седьмой округ (Ялта, Алушта) - 63,42%
Восьмой округ (Белогорский, Нижнегорский, Советский районы) - 68,94%
Девятый округ (Красноперекопск, Армянск; Красноперекопский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский районы) - 67,82%
Десятый округ (Симферопольский и Бахчисарайский районы) - 66,62%.
Два округа Севастополя:
№224 (Балаклавский и Гагаринский районы) - 68,32%
№225 (Ленинский и Нахимовский районы) - 66,81%.