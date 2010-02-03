В Севастополе повязали мошенниц, выманивающих деньги у пенсионеров

Севастопольская милиция задержала двух женщин из Симферополя, которые под видом социальных работников выманивали у пенсионеров крупные суммы денег, сообщила пресс-служба ведомства.

80-летняя женщина после встречи с "соцработниками" недосчиталась 12 тыс. грн.

Мошенниц по "горячим следам"задержали сотрудники патрульной службы. У них были изъяты деньги и документы потерпевшей.

В ходе проверки выяснилось, что мошенницы "работали" по всей Украине. Жертву выбирали, как правило, преклонного возраста. Чаще всего рассказывали пенсионерам, что грядет денежная реформа, и необходимо поменять деньги, пытались выманить деньги под предлогом покупки дешевых продуктов питания и предоставления различных социальных благ.

Возбуждено уголовное дело.