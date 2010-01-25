Куницын и члены его блока не вступают в Партию регионов

Председатель администрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН и члены Блока Куницына, решившие поддержать Виктора ЯНУКОВИЧА во втором туре выборов президента Украины, не собираются вступать в Партию регионов, заявил первый заместитель главы администрации Владимир КАЗАРИН.

«Ни КУНИЦЫН, ни мы - его товарищи по блоку, по работе - никто не заявляет о вступлении в Партию регионов. Я не могу понять этих комментариев со стороны Валерия САРАТОВА (председателя горсовета и лидера севастопольских «регионалов»), членов руководства городского отделения Партии регионов», - сказал чиновник на брифинге в Севастополе.

«Наша поддержка Виктора ЯНУКОВИЧА носит не узкопартийный характер, она носит характер принципиального выбора позиции этого лидера и тех принципов, которые он утверждает», - заявил КАЗАРИН.

«Только ЯНУКОВИЧ может быть нами поддержан. Второй кандидат в президенты не может получить с нашей стороны поддержки. Мы полагаем, что Украина столкнется с определенными значительными трудностями, если это произойдет», - отметил он.

«Пусть не беспокоится Валерий САРАТОВ: на руководство городской партийной организацией Партии регионов в Севастополе никто из нас не претендует», - добавил заместитель КУНИЦЫНА.

Третий общекрымский форум сторонников Блока Куницына, состоявшийся 23 января в Севастополе, решил поддержать во втором туре президентских выборов кандидатуру ЯНУКОВИЧА.