Погода на четверг

21-го января в южной части страны прогнозируются сложные погодные условия, сообщает укргидрометцентр МЧС.

В Крыму ожидаются сильные осадки и гололед, местами налипание мокрого снега. В южных областях страны - местами сильный снег.

Порывы ветра будут достигать 20-ти метров в секунду.

По данным МЧС, начиная с 22 января и до конца недели морозы усилятся на большей части территории Украины (ночью до минус 17-25°).