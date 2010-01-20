Погода на четверг
15:46, 20 января 2010Крым
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Берегите ноги, захватите зонт
21-го января в южной части страны прогнозируются сложные погодные условия, сообщает укргидрометцентр МЧС.
В Крыму ожидаются сильные осадки и гололед, местами налипание мокрого снега. В южных областях страны - местами сильный снег.
Порывы ветра будут достигать 20-ти метров в секунду.
По данным МЧС, начиная с 22 января и до конца недели морозы усилятся на большей части территории Украины (ночью до минус 17-25°).
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