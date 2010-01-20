Ленин «красным» дороже республики

Руководство крымской организации Коммунистической партии Украины выступает против переименования центральной площади Симферополя - площади Ленина - в площадь Республики.

Заявлении бюро крымского рескомитета Компартии стало реакцией на обращение к депутатам парламента автономии и симферопольского горсовета, озвученное в среду на митинге в Симферополе, который провели активисты движения «Русское единство» и партии «Союз». В резолюции акции содержится призыв принять решение «о переименовании центральной площади столицы Крыма в площадь Республики с установкой памятного знака», символизирующего автономию. «Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки гордились республикой, а для этого в Симферополе должна появиться площадь Республики, должны появиться символы республики, этот день (20 января) должен быть самым праздничным», - сказал на митинге лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ.

«Под прикрытием красивых фраз о консолидации всех крымчан, укрепления их чувства гордости за автономную республику, воспитания крымского патриотизма у молодежи полуострова Крыму предлагается приступить к переименованию площади Ленина и переносу памятника Ленину в Симферополе», - считают коммунисты.

По их мнению, это означает «вступить на путь», проторенный «режимом ЮЩЕНКО».

«Русская община Крыма уже не в первый раз пытается вбросить в народные массы идею борьбы с коммунизмом. Хотелось бы напомнить этим иванам, родства не помнящим, что именно по декрету Ленина была образована крымская автономия», - отметили коммунисты.