Автомобиль насмерть сбил двух женщин на «зебре» в Крыму

13:38, 03 января 2010
Крым
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ДТП возле автобусной остановки

Две женщины погибли в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в городе Бахчисарай в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла во второй половине дня 2 января возле автобусной остановки.

Одна из женщин умерла из-за наезда автомобиля марки «Опель» на месте ДТП, вторая скончалась в больнице.

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