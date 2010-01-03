Автомобиль насмерть сбил двух женщин на «зебре» в Крыму

Две женщины погибли в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в городе Бахчисарай в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла во второй половине дня 2 января возле автобусной остановки.

Одна из женщин умерла из-за наезда автомобиля марки «Опель» на месте ДТП, вторая скончалась в больнице.