Регионалам блок не нужен - спикер

Партии регионов не следует создавать блок с другими политическими силами для участия в предстоящих выборах в Верховную раду Крыма, считает крымский спикер, «регионал» Анатолий ГРИЦЕНКО.

«В Верховный совет Крыма мы пойдем только Партией регионов, без всякого блока, без представителей других политических сил», - сказал ГРИЦЕНКО в радиоэфире.

Он уточнил, что окончательное слово будет за политсоветом партии и партконференцией.

Руководитель парламента автономии заявил, что «регионалы» убедились в ненадежности вчерашних союзников. «Партнеры в лице «Русского блока», Русской общины Крыма оказались ненадежными партнерами. По сути дела, въехав в парламент на спине Партии регионов, получив самые серьезные должности, они сами развалили коалицию и пытаются обвинить (нас) в развале работы парламента Верховной Рады Крыма», - сказал ГРИЦЕНКО.

По его мнению, Русская община, которая стала одним из инициаторов создания нового движения «Русское единство», из «идейной организации» превратилась в «свалку криминальных элементов».

Партия регионов шла на выборы 2006 года вместе с партией «Русский блок».