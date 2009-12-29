В мандаринах прятались орехи‎
800 кг контрабанды приплыли из Грузии
Крымские сотрудники пограничной службы и таможни пресекли ввоз в Украину почти 800 килограммов контрабандного фундука.
Орехи везли на теплоходе из Грузии, пакеты с фундуком были спрятаны в ящиках с мандаринами, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.
Сотрудники отдела погранслужбы поста «Феодосия» получили информацию о возможной доставке контрабандного товара в Украину на теплоходе «Феодор» (флаг Молдова). Он прибыл с грузом мандарин из Батуми.
«480 ящиков тщательно досмотрели, у 112 - мандарины оказались с ореховой начинкой», - отметили в Азово-Черноморском управлении.
Предприниматели решили сэкономить. «Понять их несложно - таможенные платежи за фундук в шесть раз выше, чем за мандарины», - добавили в пресс-службе таможни.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, товар конфискован.
Меру наказания владельцу груза - гражданину Грузии - определит суд. Он состоится в январе.