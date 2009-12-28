Севастополю сократят каникулы

Занятия в школах Севастополя планируют возобновить 4 января, зимние каникулы будут сокращены, сообщил первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«У нас сложная ситуация в системе образования в связи с карантином. Никак не был рассчитан учебный год на такое большое количество «карантинных» недель... Мы 4 января будем возобновлять занятия, будем сокращать каникулы, будем увеличивать учебный процесс», - сказал чиновник на брифинге, передает УНИАН.

Впервые карантин в школах и вузах Севастополя объявили 11 декабря до 20-го декабря. Затем карантин продлили по 25 декабря, после - по 31 декабря. Кроме того, севастопольские дети около 10 дней не ходили в школу после осенних каникул, во время «первой волны» заболеваний гриппом в Украине, когда в Севастополе до эпидпорога было еще далеко.

«Очень рад тому, что родители в массовом порядке от нас требуют, чтобы мы восстановили (учебный процесс) и дали ученикам все знания в полном объеме», - сказал КАЗАРИН.

На 26 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Севастополе составлял 101,3 на 10 тыс. населения, при том, что эпидпорог - 100 на 10 тысяч населения.