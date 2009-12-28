До 30% украинцев хотят Януковича-президента (опрос)

28,5% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного компанией «Фонд Общественное мнение – Украина», которые были представлены сегодня на пресс-конференции.

14,4% опрошенных на выборах главы государства готовы проголосовать за премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

По 6% респондентов намерены поддержать Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА, 4,8% готовы проголосовать за Петра СИМОНЕНКО, 3,5% – за Виктора ЮЩЕНКО, 3,2% – за Владимира ЛИТВИНА, 1,6% – за Олега ТЯГНИБОКА.

Против всех намерены проголосовать 8,5% опрошенных, не планируют участвовать в выборах 5,9%, затруднились ответить 15,6%.

Опрос был проведен 17-22 декабря, опрошено 1000 респондентов в 85 населенных пунктах, ошибка выборки составляет 3,2%.