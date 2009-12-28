Горячая вода «полилась» с неба

Подача горячей воды жителям Севастополя возобновлена благодаря обильным осадкам, способствовавшим наполнению Чернореченского водохранилища.

«Главным фактором стало резкое пополнение нашего водохранилища. Еще две недели тому назад суточное поступление воды составляло 70 тыс. куб. м. в сутки, а забор воды - 120 тыс. куб. м. в сутки. Ясно, что и без горячей воды ее забор ставил в сложное положение водохранилище. В результате всех этих дождей, осадков у нас на прошлой неделе был установлен рекорд: за три дня водохранилище пополнилось на 1 млн. куб. м», - сказал первый заместитель председателя городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на брифинге.

В большинстве микрорайонов Севастополя горячую воду не давали практически весь 2009 год.

«Нет никаких опасений по поводу того, как мы перезимуем: с водой или без нее. Воды достаточно, баланс восстановлен», - сказал КАЗАРИН, слова которого цитирует УНИАН.

Горячая вода будет подаваться севастопольцам два раза в неделю по графику.