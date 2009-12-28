Тигрице Тимошенко нашли жениха

Единственная белая тигрица в Украине по кличке Тигрюля, переданная в ялтинский зоопарк премьером страны Юлией ТИМОШЕНКО, переедет в новое жилище в зверинце в начале 2010 года.

«Большой вольер, площадь которого несколько сот метров, с тремя клумбами, зелеными насаждениями, вечнозелеными растениями находится в центре зоопарка», - сообщил по телефону корреспонденту УНИАН Олег ЗУБКОВ - директор зверинца «Сказка».

«Посетители смогут с верхней территории зоопарка подниматься на большой балкон и смотреть оттуда на Тигрюлю без клетки, без сеток. Высота балкона - 4,5-5, может быть, 6 метров», - отметил ЗУБКОВ.

У тигрицы, которой сейчас шесть месяцев, появится просторный зимний домик. «Там она будет прятаться от непогоды, спать», - сказал директор «Сказки».

Тигрюля переселится в новое жилище вместе с подружкой - шестимесячной амурской тигрицей по кличке Жасмин. Потом, как ожидается, к Тигрюле приедет жених - белый тигр из Франции. «Народный депутат Украины ФЕЛЬДМАН (от БЮТ) пообещал его оплатить и привезти», - уточнил ЗУБКОВ.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса руководителю украинского правительства подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке в конце августа. ТИМОШЕНКО передала Тигрюлю в зоопарк в Ялте.

Новый вольер для Тигрюли построен силами зверинца. Помогали зоопарку структуры, симпатизирующие ТИМОШЕНКО.

Из-за дождей, которые идут в Крыму, Тигрюля переедет в новое жилище после новогодних праздников. «По прогнозу: дожди, дожди, дожди. Непогода мешает закончить работы, но это вопрос нескольких дней», - сказал директор зверинца.

Зоопарк «Сказка» создан в 1995 году ЗУБКОВЫМ. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более 900 животных и птиц. Многие из них - редких видов.

2010 год по восточному календарю - год белого тигра.