Студент «заминировал» милицию

Симферопольский студент задержан за ложное сообщение о заминировании здания милиции Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник в 11.02 на телефон «102» поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенном в здании милиции взрывном устройстве. Оперативный дежурный симферопольского горуправления передал информацию в крымский главк МВД.

Работники взрывотехнической и кинологической службы во время осмотра помещений не обнаружили взрывчатку.

Звонившим оказался 20-летний житель Симферополя, студент третьего курса одного из крупных крымских ВУЗов. Он уже дал признательные показания. «Пояснил: звонок о заложенном взрывном устройстве был вызван желанием пошутить», - сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении «шутника» к ответственности.