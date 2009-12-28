Десять крымчанок спасли от рабства

Украинские правоохранители предотвратили вывоз в сексуальное рабство более 10 жительниц Крыма, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

Вербовкой крымских девушек занимались 35-летняя украинка и 39-летняя россиянка. Они обещали работу в турфирмах или салонах-магазинах за границей, где якобы требовались специалисты со знанием русского языка.

«Товар» подбирали среди малоимущих, сирот, матерей-одиночек. За одну девушку вербовщица получала от 700 до 2 тысяч долларов. Оплата зависела от внешних данных женщин.

«Украинка занималась подбором девушек, россиянка вывозила их в Россию, оттуда девушки отправлялись по назначению, в Эмиратах их встречал и переводил на нелегальное положение бывший россиянин, ныне гражданин ОАЭ», – говорится в сообщении.

Россиянку арестовали на участке ответственности харьковского пограничного отряда при попытке вывезти двух девушек в РФ. Вербовщицу-украинку милиция «взяла» в Крыму. «Брали одновременно, чтобы они не смогли предупредить друг друга», – заявили в пресс-службе Азово-Черноморского управления.

В декабре суд приговорил россиянку к 6-ти годам лишения свободы, украинку – к 5,5.

Россиянка ранее проживала в Евпатории, с подросткового возраста занималась проституцией. Украинка – евпаторийская мать-одиночка.

Преступная группировка, состоящая из граждан Украины, России и Объединённых Арабских Эмиратов, попала в поле зрения симферопольского погранотряда осенью 2008 года. Вербовщики брали на себя расходы на оформление документов для выезда девушек за границу, обещая, что долг женщины вернут после того, как заработают. Так, 20-летняя жительница Евпатории согласилась поработать. По приезде в ОАЭ у нее забрали документы, выставили счёт в 20 тысяч долларов, заставили заниматься проституцией, деньги забирали. Спустя семь месяцев, девушке удалось вырваться из сексуального рабства и вернуться в Украину.