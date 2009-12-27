Погода в Украине ухудшится

Ухудшение погодных условий ожидается в Украине 28-29 декабря, сообщает укргидрометцентр.

28 декабря ночью в карпатском регионе и южных областях, днем в Украине ожидаются сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега (на юге Одесской области с дождем), налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в южной части порывы ветра 15-22 м/с. В Крыму сильные дожди и ветер до 25-30 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях и Приазовье местами 4-8° тепла; в Крыму ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 9°, днем 10-14° тепла.

29 декабря на большей части территории Украины будет идти сильный снег, гололед, на дорогах гололедица, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в южных, восточных областях и в Крыму - 25-30 м/с.

30 декабря в Украине, кроме западных областей, ожидается прекращение осадков, ветер станет слабее, на дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 2-8° мороза, днем до 0-5° мороза, в южной части страны днем 1-7° тепла.