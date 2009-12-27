Кредитных мошенников разоблачили в Крыму

Должностные лица производственно-торгового и частного предприятий, которые незаконно получили 1,2 млн. грн. кредитов, разоблачены в Крыму, сообщил департамент связей с общественностью МВД Украины.

"Они в прошлом году предоставили в филиал банковского учреждения неправдивые сведения о наличии залогового имущества и незаконно получили кредиты", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество".