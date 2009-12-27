Горел поезд Полоцк-Симферополь

Пожар в машинном отделении тепловоза поезда "Полоцк - Симферополь" ликвидирован в Сумской области спасателями Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.

27 декабря в 3.35 на перегоне между железнодорожными станциями Бахмач – Ромодан возник пожар в поезде №393. Уничтожена высоковольтная камера машинного отделения.

В 4.50 три отделения пожарной охраны МЧС и пожарный поезд ликвидировали возгорание.

Задержка движения трех поездов составляет около 3 часов.