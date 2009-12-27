Ющенко рассказал о секте Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что при министре внутренних дел Юрии ЛУЦЕНКО дело педофилов расследовано не будет.

"Пришла в парламент секта. Во главе секты стоит Божок. Она назначила правительство, органы власти. Эта самая секта назначает генерального прокурора, руководителя МВД. Как вы думаете, партия, которая пришла к власти, сформировала большинство, которое возглавляет премьер-министр и назначает генпрокурора, она сможет его потом проверить? Никогда не проверит. Это не проблема фамилий, а это конфликт интересов. А дела ЛОЗИНСКОГО или педофилов будут раскрыты? Не будут. Так как это люди из одной секты", - сказал ЮЩЕНКО в Полтаве.

13 октября депутат парламента из Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в "Артеке". Руководство лагеря опровергло это.

Депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял обращения к Президенту, генпрокуратуре и МВД. Он заявлял, что в скандале, в частности, фигурируют трое депутатов ВР.

14 октября Юрий ЛУЦЕНКО заявил: выдвинуто обвинение отцу двух несовершеннолетних детей, он задержан, а трое работников "Артека" проходят по делу как свидетели.