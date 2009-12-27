Стройуправление ЧФ РФ признали банкротом

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Севастополе выиграло апелляцию на решение суда первой инстанции о снятии банкротства со строительного управления Черноморского флота России, сообщила начальник управления ПФУ Татьяна КРАВЦОВА.

По ее информации, долг управления ЧФ РФ составляет более 9 млн. грн.

«Предприятие выиграло у нас суд первой инстанции (после того, как ГУ ПФУ объявило его банкротом), но затем мы выиграли у них суд в апелляционной инстанции. Они вряд ли будут подавать кассацию, поскольку тут спорить не о чем. Если они должны такие деньги, значит, либо не могут работать, либо не в состоянии работать, и должны быть банкротами. Либо же они должны рассчитаться с нами, и мы банкротство снимем», - сказала КРАВЦОВА корреспонденту УНИАН.

По информации начальника главка, в Севавстополе несколько предприятий, объявленных банкротами управлением Пенсионного фонда. «Эра», «КБ Радиосвязи», Строительное управление Черноморского флота РФ», - уточнила КРАВЦОВА.