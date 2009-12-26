Офицер ЧФ России умер от пневмонии

Российский офицер Черноморского флота умер от тяжелой формы пневмонии, а не от свиного гриппа, сообщает группа информационного обеспечения ЧФ РФ.

В пятницу ряд СМИ со ссылкой на "источник в военном госпитале" распространили информацию о смерти российского военнослужащего от свиного гриппа.

"Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Я подтверждаю факт смерти военнослужащего Черноморского флота, майора морской авиации. Причинной смерти явилась интоксикация, острая дыхательная недостаточность и острая сердечно-сосудистая недостаточность. Вирусологической лабораторией у больного возбудитель H1N1 California (свиной грипп) идентифицирован не был", - цитируется в сообщении заявление начальника медицинской службы Черноморского флота Сергея Мельниченко.

По его словам, майор обратился за медицинской помощью 11 декабря. Врачи приняли решение о госпитализации с диагнозами "острый бронхит" и "очаговая пневмония".

"Несмотря на комбинированную антибактериальную и противовирусную терапию, состояние больного ухудшилось. Двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония повлекла за собой осложнение - острую дыхательную недостаточность 3-й степени. Все это наложилось на сопутствующие заболевания и 25 декабря больной скончался", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА "Новости"