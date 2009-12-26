До 60% ВВП Украины ушло в тень

Тенизация экономики Украины в условиях финансово-экономического кризиса приобрела тотальный характер и оценивается отдельными экспертами и исследователями в объеме до 60% ВВП, который представляет на современном этапе реальную угрозу национальной безопасности государства, считают экономисты.

Как сообщает газета «Зеркало недели» (№51, 26 декабря 2009 года - 14 января 2010 года), об этом говорится в национальном докладе НАНУ «Социально-экономическое состояние Украины: последствия для народа и государства».

«Можно констатировать фактическое завершение процесса реструктуризации теневой экономической деятельности в масштабах государства. Эта деятельность стала составляющей его экономики. Она обслуживает экономические и политические интересы определенных влиятельных структур и деловых кругов», - отмечают экономисты.

Большинство экспертов считают, что 25-50% оборота частных предприятий не отражены в документах бухгалтерского учета (теневой оборот). Уровень ухода в тень зависит от того, что это за предприятие, «кто за ним стоит» и т.д. В большинстве малых предприятий «тень» может достигать 80-90%.

По мнению независимых экспертов, самыми распространенными видами теневой деятельности являются: оптимизация налогов, проституция, торговля наркотиками, труд нелегальных мигрантов, азартные игры. К распространенным видам теневой деятельности относятся также незаконный возврат налога на добавленную стоимость, зарплаты «в конвертах».

В докладе отмечается, что теневое обращение также присутствует в таких сферах деятельности: торговля (80%), строительство (66%), недвижимость (60%), игорный бизнес (53%), общественное питание (53%), средства массовой информации (53%), транспорт и перевозки (46%). В торговле подакцизными товарами значительную долю составляют неучтенные объемы табачных, ликероводочных и других изделий.

Достаточно высок уровень коррумпированности в сферах, осуществляющих поставки энергоносителей, землеотвод под строительство, операции с коммерческой недвижимостью (аренду) и приватизацию государственного имущества. Тут существует значительный разрыв между рыночными и «отпускными» ценами на «продукцию» и, соответственно, возможность получения сверхприбылей, что является источником взяточничества и «откатов», с которыми больше всего фирм работают в строительстве (91%), торговле (75%), сфере недвижимости (75%), сельском хозяйстве (58%), энергетике (58%).