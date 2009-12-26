Крым недосчитался 655 тысяч туристов

Крым с начала года посетили менее пяти миллионов отдыхающих, в том числе - более одного миллиона организованных курортников, говорится в оперативных данных министерства туризма автономии.

Количество туристов по сравнению с прошлым годом сократилось на 11,6% - до 4 млн. 987 тыс. 300 человек.

Организованно в санаторно-курортных учреждениях отдохнули около 1 млн. 40 тыс. туристов - на 17,7% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В Крыму сейчас работают 133 курортных учреждения, они заполнены на 26,7%. В минувшем году в этот период функционировали 134 туристских предприятий, коэффициент заполняемости составлял 29,2%.