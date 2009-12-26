Мужчина поджег себя в Евпатории

Нетрезвый мужчина, пытаясь свести счеты с жизнью, предпринял попытку самосожжения в Евпатории в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел 25 декабря.

53-летний мужчина облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего отвезли в больницу с химическими и термическими ожогами и шоком первой степени. Сейчас мужчина находится в реанимации.

На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.