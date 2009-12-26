Мужчина поджег себя в Евпатории
09:58, 26 декабря 2009Крым
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Пьяный суицид не удался
Нетрезвый мужчина, пытаясь свести счеты с жизнью, предпринял попытку самосожжения в Евпатории в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел 25 декабря.
53-летний мужчина облил себя бензином и поджег.
Пострадавшего отвезли в больницу с химическими и термическими ожогами и шоком первой степени. Сейчас мужчина находится в реанимации.
На месте происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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