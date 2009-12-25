Украинка назвала сына Януковичем

В Закарпатье новорожденного мальчика назвали Януковичем в честь лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Виктор Федорович мне очень нравится, хочу, чтобы мой сын был таким хорошим и твердохарактерным, как он", - сказала корреспонденту УНИАН 25-летняя мать малыша Елена БРЕЖИНСКАЯ.

Она родила сына 10 декабря. Янукович - третий ребенок в семье. Старшего, 9-летнего, зовут Игнатио, среднего, 7-летнего, окрестили Виталием. "Имя Игнатио дала в честь героя одного из бразильских сериалов, которые смотрела в то время, когда малыш родился", - сказала БРЕЖИНСКАЯ.

Елена живет с мужем Иваном в гражданском браке. Он не против имени Янукович.

Семья БРЕЖИНСКИХ проживает в приселке Ивановка пгт Среднее Ужгородского района Закарпатской области. В приселке живут преимущественно ромы.