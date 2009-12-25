57 семей получили жилье в Евпатории

57 семей получили в пятницу ордера на квартиры в доме по улице 9 Мая в Евпатории, сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Вне очереди жилье получили 9 семей - инвалиды войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, дети-сироты, чернобыльцы, больные туберкулезом и те, кто жил в аварийных домах. 27 семей получили жилье на общих основаниях - подошла очередь, 12 квартир предоставлены семьям силовиков. Еще 9 семей относятся к категории "первоочередников".

Поименные списки были утверждены на заседании правительства. Ордера от имени Кабмина вручила министр труда и соцполитики Людмила ДЕНИСОВА.

На следующей неделе на заседании Координационного совета по вопросам распределения квартир, приобретенных государственным ипотечным учреждением, будут согласованы предварительные поименные списки на 16 квартир в Судаке.