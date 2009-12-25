Севастополь остался на карантине

Карантин в школах, профтехучилищах, вузах и внешкольных учебных учреждениях Севастополя продлен до 31 декабря, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Отменены учебные занятия до 31 декабря», - говорится в сообщении.

Такое решение приняла чрезвычайна противоэпидемическая комиссия для предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей.

Карантин в Севастополе объявляли с 11 до 20 декабря, потом его продлили до 25-го декабря.