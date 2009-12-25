Херсонских наркодельцов задержали крымские правоохранители

Группу херсонских торговцев наркотиками задержали сотрудники крымского управления по борьбе с организованной преступностью, сообщила пресс-служба милиции.

"Жители Херсонской области вели торговлю зельем не только в своем регионе, но и организовали крупные поставки марихуаны в Крым", - говорится в сообщении.

Курьеров задержали на одной из херсонских трасс, где должна была состояться передача товара. Из их машины изъяли около полутора килограммов высококачественной голландской марихуаны и крупную денежную сумму.

Возбуждено уголовное дело. Пока установлены три факта преступной деятельности задержанных.