Водоснабжение Севастополя восстанавливается

Водоснабжение Севастополя, прекращенное в связи с тем, что «Севастопольэнерго» в первой половине дня начало за долги отключать от электроэнергии объекты «Севгорводоканала», восстанавливается, сообщает пресс-служба администрации.

«Ситуация, к сожалению, была предсказуемой. И, скажу честно, это результат популистской, пропагандистской работы тех политиков, которые последние два месяца призывали людей не платить по новым тарифам. Вот и результат: у водоканала накопились долги за электроэнергию, а «Севастопольэнерго», частная структура, предпринимает ответные шаги», - заявил председатель администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Должники должны оплатить свои счета. Параллельно мы ведем работу по получению кредита под залог здания администрации, - сказал он. - В украинских банках денег нет. Работаем с немецким. Сегодня снова проходит заседание кредитного совета правления банка. Все-таки мы надеемся на кредит в 30 миллионов. И ведём постоянные переговоры с энергетиками, коммунальщиками».

Глава города заверил: «Вода будет. Уже сейчас идёт восстановление подачи воды. Но проблема остаётся. Важно - получить кредит, но не менее важно, чтобы и люди поняли: не надо накапливать долги, нужно платить по счетам, по новым тарифам».

Председатель правления ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» Владимир МИРГОРОДСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Севастополе заявил, что 24 декабря отключалась третья очередь объектов водоканала из-за неуплаты за потребленную электроэнергию. Долг составляет 4 млн. 616 тыс. грн. (в том числе 856 тыс. грн. за ноябрь). Общий текущий долг за ноябрь-декабрь предприятий коммунальной и бюджетной сферы города составляет около 10 млн. грн.