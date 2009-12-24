Евпатория вспоминает 27 жертв взрыва

Траурные мероприятия проходят сегодня в Евпатории, где ровно год назад в результате взрыва в многоквартирном пятиэтажном доме погибли 27 человек.

Вечером - в то время, когда произошла трагедия, возле дома, который пока до конца не разобран, состоится панихида с участием священников евпаторийского благочиния.

Люди, пришедшие на акцию, будут держать портреты погибших при взрыве, свечи.

До конца недели в храмах Евпаториии проходят поминальные богослужения по жертвам взрыва.

24 декабря 2008 года прогремел взрыв в Евпатории, по улице Некрасова, в доме №67, в подвале которого хранились баллоны с газом. Произошло частичное обрушение пятиэтажки, погибли 27 человек.

В ноябре 2009 года симферопольский райсуд согласился с версией следствия о взрыве газа и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказание в виде 6-ти и 7-ми лет лишения свободы, сварщика приговорил к 8-ми годам заключения.

Коммунальщики подали апелляцию.