Ющенко: Крым — украинский
Кандидат в президенты о сопернике, обещаниях и русском языке...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет спекуляциями обещания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА сделать русский язык вторым государственным, передает корреспондент УНИАН.
«У меня вопрос, Виктор Федорович: если ты убежден, что это является ответом на твою политическую позицию, почему за пять лет крупнейшая фракция парламента, плюс коммунисты, плюс команда ЛИТВИНА так и не поставили этот вопрос в парламенте и не решили за пять секунд?», - сказал ЮЩЕНКО в Симферополе.
Он поставил еще один риторический вопрос: почему тема второго государственного языка возникает лишь накануне выборов.
По словам президента, для становления украинского государства должен быть один госязык - украинский. При этом он не против, если люди общаются в повседневной жизни на русском, также нужно знать другие языки.
«Рано или поздно украинцы найдут способ быть украинцами, и будут обязательно знать государственный язык», - заявил глава государства.
Также президент подчеркнул, что для него никогда не стоял вопрос о принадлежности Крыма.
«Крым - украинский», - сказал ЮЩЕНКО.