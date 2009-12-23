Ющенко: Крым — украинский

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет спекуляциями обещания лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА сделать русский язык вторым государственным, передает корреспондент УНИАН.

«У меня вопрос, Виктор Федорович: если ты убежден, что это является ответом на твою политическую позицию, почему за пять лет крупнейшая фракция парламента, плюс коммунисты, плюс команда ЛИТВИНА так и не поставили этот вопрос в парламенте и не решили за пять секунд?», - сказал ЮЩЕНКО в Симферополе.

Он поставил еще один риторический вопрос: почему тема второго государственного языка возникает лишь накануне выборов.

По словам президента, для становления украинского государства должен быть один госязык - украинский. При этом он не против, если люди общаются в повседневной жизни на русском, также нужно знать другие языки.

«Рано или поздно украинцы найдут способ быть украинцами, и будут обязательно знать государственный язык», - заявил глава государства.

Также президент подчеркнул, что для него никогда не стоял вопрос о принадлежности Крыма.

«Крым - украинский», - сказал ЮЩЕНКО.