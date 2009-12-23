Ющенко: Тимошенко нужно гнать метлой, парламент - распускать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за роспуск парламента и скорейшую отставку Юлии ТИМОШЕНКО с поста премьер-министра.

«Такой парламент достоин одного - роспуска», - заявил ЮЩЕНКО в интервью крымской телерадиокомпании, передает корреспондент УНИАН.

Он подчеркнул, что в Верховной Раде нет большинства, и нет премьер-министра, который бы был лидером парламентского большинства. «Этот премьер-министр доживает последние дни. Грязной метлой нужно гнать этого премьер-министра и это большинство, потому что они не способны отвечать на ключевые вызовы страны, на организацию государственных институтов нации», - заявил ЮЩЕНКО, критикуя работу ТИМОШЕНКО, в частности - за отсутствие проекта бюджета на следующий год.

Глава государства подчеркнул, что уровень выполнения госбюджета в текущем году - самый низкий за последние 18 лет.

По словам Президента, на сегодняшний день государство не возместило предпринимателям НДС на сумму 20 млрд. грн., заранее взыскало налоги включительно по март на сумму 12 млрд. грн.

«Украинская экономика падает, и не потому, что мировой кризис, а потому, что кризис у нас на седьмом этаже сидит, где кабинет премьер-министра», - сказал ЮЩЕНКО.