Новый главнокомандующий впервые посетил Севастополь

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА заявляет о необходимости улучшения социальных стандартов офицерского состава флота, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил.

СВИДА в среду осуществил свою первую после назначения на должность рабочую поездку в части севастопольского гарнизона. Он посетил штаб украинских Военно-морских сил, командующий ВМС Игорь ТЕНЮХ доложил о состоянии дел на флоте.

СВИДА заверил: будет держать на личном контроле не только финансирование потребностей флота и проблемы возобновления технической готовности кораблей, но и обеспечение военных моряков жильем.

Также он проверил один из командных пунктов ВМС.