Ющенко предлагает Крыму спецзону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает создать в Крыму специальную экономическую зону, передает УНИАН.

ЮЩЕНКО заявил в Симферополе во время общения с представителями интеллигенции, что подписал указ, которым поручил Кабинету министров вместе с Советом министров автономии за месяц подготовить законопроект о введении на территории Крыма «экономического режима, отличающегося от общего».

Глава государства отметил, что спецрежим должен предусматривать новые бюджетные, фискальные, экономические и инвестиционные мотивы поведения для субъектов хозяйствования и власти. Он должен распространяться на здравоохранение, туризм, аграрный комплекс, оборонную промышленность.

Режим должен действовать не менее 20 лет, сказал Президент.

Он заявил о готовности внести законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если такое предложение внесет крымская власть.