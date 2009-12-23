84% украинцев не доверяют Верховной Раде (опрос)

Подавляющее большинство украинцев не доверяют Верховной Раде, в то же время выражают доверие телевидению.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, обнародовала председатель правления заведения Ольга БАЛАКИРЕВА.

Украинским парламентариям не доверяют 84% опрошенных, а телевидению доверяют 56% респондентов.

В категории «не доверяют» свое негативное отношение к Национальному банку Украины высказали 79% опрошенных, к Кабинету министров – 78%, к политическим партиям – 76%, милиции – 70%, прокуратуре – 66%, к профсоюзам – 58%, СБУ – 55%.

В то же время после телевидения наибольший уровень доверия у украинцев вызывает радио (52%), газеты – 50%, религиозные организации – 41%, городские председатели – 39%.

Национальное социологическое исследование было проведено 11-18 декабря. Опрошено 10 тысяч 423 респондента в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, Крыму и Киеве. Опрос проводился в 114 городах, 67 поселках городского типа и в 327 селах методом индивидуального интервью по месту жительства. Вероятная погрешность выборки не превышает 2%.