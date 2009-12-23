У России нет сил для войны за Крым - Саакашвили

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что Россия подпитывает сепаратизм в Крыму для давления на украинское руководство.

«Какой-то вариант сепаратизма в Крыму готовится Россией как рычаг давления на любое украинское руководство, какое бы ни проявилось, это совершенно очевидно», - заявил СААКАШВИЛИ в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос о вероятности войны в Крыму, СААКАШВИЛИ ответил, что сегодня «у России нет технологического превосходства в Вооруженных силах над украинскими Вооруженными силами». «Не может быть количественного превосходства, в отличие от того, что было в Грузии. Украина в 10 раз больше, чем Грузия», - сказал он.

«Хотя, как мы слышали, активные разговоры про быструю модернизацию российских Вооруженных сил, про закупку технологий на Западе (ведутся). Ну, это все рассчитано на то, чтобы получить в том числе и технологическое превосходство над Украиной, над Польшей, над странами Балтии, над странами Южного Кавказа и над странами Средней Азии», - добавил СААКАШВИЛИ.